Adana'da sonsuz aşk: Şehit eşini özlemle anıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da yaşayan 32 yaşındaki Funda Akbulut, 5 yıl görüştüğü 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ile 27 Ağustos 2019'da evlendi.

Evliliğin ardından Fatih Akbulut, Barış Pınarı Harekat Bölgesi olan Resulayn'a görevlendirildi.

EVLİLİĞİN 4. AYINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Genç çift, evliliklerinin ardından yalnızca iki kez bir araya gelebildi.

Evliliklerinin 4'üncü ayında, 8 Ocak 2020'de yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında Fatih Akbulut şehit oldu.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE YÜREK YAKAN ANILAR

Eşinin izne gelmesini beklerken Türk bayrağına sarılı tabutunu karşılamak zorunda kalan Funda Akbulut, eşini Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verdi.

Aradan geçen 6 yıla rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Akbulut, Sevgililer Günü'nün kendisi için buruk geçtiğini ifade etti.

"BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ AMA YİNE TEK BAŞIMAYIM"

Sevgililer günün yine tek başına geçirdiğini anlatan Akbulut, "Eşim şehit olalı 6 yıl oldu ve benim için hala çok zor.

Sevgililer Günü'nde herkes kutlama yapıyor. Sonra kendime bakıp ‘Sen şehit eşisin, dik durman lazım' diyorum.

Sevgililer Günü geldiğinde sokağa çıkmak istemiyorum, içim buruk oluyor. Sonrasında kendime teselli verip ayakta durmaya çalışıyorum" dedi.

"TİŞÖRTÜ GİYİNCE SANKİ FATİH'İM YANIMDAYMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Eşinin Sevgililer Günü için yaptırdığı tişörtü hiç üzerinden çıkarmadığını dile getiren Akbulut, daha sonra şunları söyledi:

"Üzerimdeki tişörtü Fatih, Sevgililer Günü'nde bana almıştı. ‘Ben şehit olursam hep üzerinde taşı, hiç çıkarma' demişti."

"ASKERDEYKEN SÜRPRİZ YAPARAK YANIMA GELİRDİ"

"Şehit olursam üzülme, ayakta durmaya çalış' dedi. Sadece Sevgililer Günü'nde değil, her zaman bunu giymeye çalışıyorum. Bu tişörtü giyince sanki Fatih'im yanımdaymış gibi hissediyorum."

Eşinin hayattayken Sevgililer Günü'nde kendisine sürprizler yaptığını anlatan Akbulut, "Askerdeyken sürpriz yaparak yanıma gelirdi. Aradan 6 yıl geçti ve tekrar gelecekmiş gibi hissediyorum. Ne kadar üzülüp ağlasam da cennette buluşacağımıza eminim" diye konuştu.

EŞİNİN HATIRASIYLA AYAKTA DURDUĞUNU İFADE ETTİ

Boynunda taşıdığı yüzüğün şehit olmadan önce eşinin parmağında olduğunu belirten Akbulut, "Boynumda taşıdığım yüzük, şehit olmadan önce parmağındaydı. Bu yüzüğü küçülttürüp parmağıma takacağım" dedi.

Şehit eşinden yadigar kalan evlilik yüzüğü, künyesi ve atkısını yanından hiç ayırmadığını söyleyen Funda Akbulut, aradan yıllar geçmesine rağmen eşini unutmadığını ve onun hatırasıyla ayakta durmaya çalıştığını sözlerine ekledi.