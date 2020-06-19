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    Adana'da, su basan mağazada mahsur kaldı

    Mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan yaşlı kadın, dalgıç polis tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 19.06.2020 - 17:12
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    Adana'da, su basan mağazada mahsur kaldı

    Adana’da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmurun ardından çoğu ev ve iş yerini su bastı.

    Yaşlı bir kadın ise bir iş yerinin bodrum katını da su basması sonucu mahsur kaldı.

    DALGIÇ POLİS KURTARDI

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen ekipler, mağazanın bodrum katına girerek yaşlı kadını kurtardı. Kurtarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Su basan mağazanın bodrumundaki kadını dalgıç polis kurtardı

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