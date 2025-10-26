Adana'da tarihi Roma köprüsünün geçtiği kanal da kuruyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen Adanalılar, Bucak Mahallesi’ndeki Bucak Vadisi ile ilçe merkezindeki Atatürk Parkı ve Tarihi Roma Köprüsü çevresine akın ediyor.

TARİHİ KÖPRÜ, ZİYARETÇİLERİ BÜYÜLÜYOR

Atatürk Parkı’nda yer alan Tarihi Roma Köprüsü, M.S. 325 yılında Romalılar tarafından inşa edilmiş.

11 gözlü, 70 metre uzunluğunda ve 3.9 metre genişliğindeki köprü, Çukurova’nın en büyük üçüncü köprüsü olma özelliğini taşıyor.

Ancak park içindeki kanala bu yıl kuraklık nedeniyle su verilememesi, ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı.

BUCAK VADİSİ'NDE DOĞAL YAŞAM

İlçeye bağlı Bucak Mahallesi’ndeki vadide, doğal kaynak suyunun seviyesi önceki yıllara göre düşmesine rağmen ördekler, kazlar ve balıklar doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bölge, kuş sesleri ve yeşilin huzur verici manzarası ile hafta sonu stresi atmak isteyenlerin gözde mekânı haline geldi.

ZİYARETÇİLER, KURAKLIĞA RAĞMEN DOĞAYI GEZİYOR

Hafta sonunu doğada geçiren gençler de gözlemlerini paylaştı:

Zeynel Aktaş: “Kuraklık kötü görünüyor. Eskiden su vardı ama şimdi yok. Yine de doğa çok güzel.”

Ali Kemal Sevil: “Kozan gün geçtikçe güzelleşiyor. Tesislerle birlikte doğa harika görünüyor ama kuraklık üzüyor. Yine de burada dinlenmek huzur veriyor.”

Sudenaz Kocakaplan: “Atatürk Parkı ve Bucak Vadisi çok gelişti. Yeşilin bol olması bizi mutlu ediyor. Fotoğraf çekiyoruz, hafta sonları burada dinlenmek çok keyifli.”

DOĞA VE TARİH BİR ARADA

Bucak Vadisi ve Atatürk Parkı, doğa ve tarihin birleştiği alanlar olarak hem Kozanlılara hem de ziyaretçilere eşsiz bir hafta sonu deneyimi sunuyor.