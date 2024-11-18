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İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla 5 milyon 996 bin 886'ya yükseldi.

Aynı verilerde Adana'da da trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 419 bin 282 iken motosiklet sayısının 227 bin 939 olması dikkat çekti.

HİNDİSTAN DEĞİL ADANA

Motosiklet sayısının artış göstermesi trafikte de yoğunluğa neden oldu. Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı'nda sabah işe gidiş saatlerinde motosikletleriyle trafiğe çıkanlar nedeniyle Hindistan'ı andıran görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ayrıca motosiklet kullanan bazı kişilerin de ehliyetsiz olması dikkat çekti. Motosikletlerin çoğalmasıyla birlikte polislerin kent genelinde denetimleri de arttı.

HER GÜN MOTOSİKLET SATIŞI VAR

Kentte motosiklet satışı yapan Taner Mert, motosiklete rağbetin arttığını belirterek, “Her gün motosiklet satışı var. Eskiden bu kadar talep yoktu ama artık insanlar sıfır otomobil alamıyor. Motosiklete yöneliyor. Bir de yakıt konusu var. Motosikletler adeta yakıtları kokluyor.” dedi.

Motosiklet kullanan Bilal Çakır isimli vatandaş, “Önceden bu kadar motosiklet sorunu yoktu. Ancak son dönemlerde kuryeler başta olmak üzere herkes motosiklet aldı. Kullanımlar arttı. Bizler de motosiklet kullananlar olarak sorun yaşıyoruz. Bu kadar motosikletin trafikte olması bizleri de etkiliyor. Kask takmak lazım ama ben takmıyorum. Kurallara uymak lazım.” ifadelerini kullandı.

Kask takmadan motosiklet kullanan Tahir Kutlu, “Motosiklet kullanımı çok arttı. Son günlerde trafikte otomobillerden daha çok motosiklet var. Motosiklet kullanırken korkmuyoruz ama Allah'tan başka korkumuz yok. Şimdi 16-17 yaşında herkesin altında motosiklet var.” diye konuştu.

"ESKİDEN BU KADAR MOTOSİKLET YOKTU"

Motosikletler nedeniyle trafikte sıkıntı yaşadığını anlatan Adnan İldaş isimli vatandaş, “Motosikletlerin artması kazalara da sebep veriyor. Motosikletler çok tehlikeli. Geçtiğimiz gün 20 yaşında bir yeğenimiz kazada hayatını kaybetti. Ben 61 yaşındayım ama eskiden bu kadar motosiklet yoktu.” dedi.

"HIZLI OLAN HAYATINI YAŞIYOR"

Motosiklet kullanan Eyüp Yaşar, “Hızlı olan hayatını yaşıyor. Biz trafikte zorlanmıyoruz. Ölümden korkmuyoruz, kask takmıyoruz. Birçok arkadaşımız trafikte motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybetti ama biz korkmuyoruz.” diye konuştu.