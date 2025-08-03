Adana’da trafik denetimlerinde 547 bin TL ceza kesildi

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik kazalarının önlenmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla 11 farklı noktada uygulama gerçekleştirdi.

KURALLARA UYMAYAN 292 SÜRÜCÜYE 547 BİN TL CEZA KESİLDİ

Denetimlerde 653 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 292 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yapılan kontrollerde kask takmayan 65 motosiklet sürücüsüne, yaya yolunu ihlal eden 28 motosiklet sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanan 18 kişiye, alkollü olduğu belirlenen 4 sürücüye, abart egzozla çevreyi rahatsız eden 7 sürücüye ceza kesildi.

Toplamda 292 sürücüye 547 bin TL para cezası uygulanırken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.