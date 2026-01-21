TOKİ Tokat kura çekilişi canlı izle 2026: 3 bin 392 sosyal konut çekilişi saat kaçta?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde Tokat etabı için beklenen gün geldi.

Karadeniz Bölgesi’nde hayata geçirilecek en kapsamlı konut yatırımlarından biri olarak gösterilen Tokat projelerinde, binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekilişi noter denetiminde gerçekleştirilecek.

Şeffaf ve erişilebilir bir süreç izlenmesi amacıyla çekilişler hem salonda hem de canlı yayın aracılığıyla kamuoyuna açık şekilde yapılacak.

Dar gelirli ailelerden emeklilere, gençlerden engelli ve şehit yakını vatandaşlara kadar farklı kontenjanlar kapsamında hak sahiplerinin belirleneceği kura süreci sonunda, asil ve yedek listeler de resmî kanallar üzerinden ilan edilecek.

İşte TOKİ Tokat kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar...

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Tokat genelinde yoğun başvuru alan kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Saat 13.00’te başlayacak olan çekilişte, Tokat merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 392 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar kura sonuçlarına ulaşabilmesi için iki resmi platform üzerinden işlem yapabilecek.

Başvuru sahipleri, TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) veya e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)üzerinden T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak, asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını kolayca kontrol edebilecek.