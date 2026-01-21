AJet 849 TL uçak bileti fırsatı: İşte geçerli tarihler ve şehirler

- AJet, bahar aylarında uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için yeni bir kampanya başlattı.
- Kampanya kapsamında 150 bin koltuk 849 TL'den sunulacak ve biletler 21-22 Ocak 2026 tarihlerinde satın alınabilecek.
- İndirimli biletler, 7 Nisan - 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
AJet, uygun fiyatlı seyahat arayışında olan yolcular için erken rezervasyon kampanyasının detaylarını paylaştı.
İlkbahar dönemini kapsayan kampanya kapsamında, sınırlı sayıda koltuk indirimli fiyatlarla satışa sunulurken, kampanya tarihleri ve geçerlilik koşulları da netleşti.
AJet’in erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’dan, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.59’a kadar satın alınabilecek.
GEÇERLİ OLDUĞU UÇUŞLAR VE TARİHLER
Kampanya kapsamında satın alınan indirimli biletler, 7 Nisan – 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.
Yurt içinde 41 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet, kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuğu indirimli olarak satışa çıkardı. Söz konusu biletler, tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli olacak.
ndirimli biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların, biletlerini yalnızca AJet’in resmi internet sitesi (AJet.com) ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alması gerekiyor.