AJet 849 TL uçak bileti fırsatı: İşte geçerli tarihler ve şehirler AJet, bahar aylarında uygun fiyatla seyahat etmek isteyen yolcular için yeni bir kampanyayı duyurdu. Kampanya kapsamında 150 bin koltuk vergiler dahil 849 TL’den satışa sunuldu. İşte geçerli rotalar ve tarihler…