Adana'da yol verme kavgasında kaskıyla minibüsün camını kırdı: Ehliyetine el konuldu

Adana'da yol verme kavgası..

Geçtiğimiz günlerde merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde meydana gelen olayda, işçi servisiyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Arkasında çocuk bulunan motosiklet sürücüsü, servis minibüsü şoförünün önünde durdu.

KASKIYLA MİNİBÜSÜN CAMINI KIRDI

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, kaskıyla servis minibüsünün camını kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada da yayılan görüntüler, emniyet birimleri tarafından ihbar kabul edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Aydın B.’yi adresinde yakalayarak gözaltına aldı.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"

Emniyette ifadesi alınan Aydın B., minibüsün aniden yola çıktığını, havanın yağışlı olması nedeniyle kaydığını öne sürdü.

Tartışma sırasında kaskına vurulduğunu iddia eden Aydın B., bu nedenle sinirlendiğini ve bir anlık öfkeyle camı kırdığını, pişman olduğunu söyledi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ehliyetine el konuldu.

Ayrıca Aydın B.'ye ehliyetini yanında bulundurmadığı gerekçesiyle 2 bin 719 lira para cezası uygulandı.