Bodrum'da şiddetli fırtına: Motoryat karaya oturdu

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Uyarının ardından ilçede etkili olan fırtına nedeniyle Ortakent ve Yalıkavak mahallelerinde ağaçlar devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla ağaçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, SU BORUSU PATLADI

Cumhuriyet Mahallesi’nde ise fırtınanın etkisiyle bir duvar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Duvarın altında kalan su borusu patlarken, otomobilde de hasar oluştu. Ekipler tarafından su borusunun onarımı için çalışma yapıldı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-İstanköy arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

MOTORYAT KARAYA OTURDU

Gümbet Koyu’nda tonozdan kopan bir zodyak bot, başka bir balıkçı teknesi tarafından yedeklenerek kurtarıldı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bir motoryat ise tonozdan kopması sonucu sürüklenerek karaya oturdu.