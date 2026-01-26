Mardin’de eylem ve etkinliklere 5 günlük yasak getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de yaşanan gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor.

-Mardin Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması ile çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi faaliyetlerin 27-31 Ocak tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

SINIRDA YAŞANAN GELİŞMELERE VURGU YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, yarın Nusaybin ilçesinde Nevruz Bulvarı'nda düzenlenmek istenen yürüyüşle ilgili olarak, son dönemde Türkiye genelinde ve sınır dışında yaşanan gelişmeler ile bunların kente olası etkileri dikkate alınarak ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Değerlendirme sonucu söz konusu yürüyüş bahane edilerek yürüyüşün yapılacağı tarih öncesi, yürüyüş sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI