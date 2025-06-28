Adana'dan getirdiği 26 ton karpuzu Tokat'ta 45 dakikada dağıttı

Tokat’ın Zile ilçesinde karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, Adana’dan getirdiği bir tır dolusu, yaklaşık 26 ton karpuzu ilçe merkezinde ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

Kısa sürede tükenen karpuzlar için yoğun ilgi oluştu, zaman zaman izdiham yaşandı.

"VATANDAŞA KATKIMIZ OLSUN İSTEDİK"

Geçen yıl da benzer bir dağıtım yaptıklarını belirten Kutsal, bu yılki verimin çok iyi olduğunu vurgulayarak, “Dağıttığımız karpuzlar en kaliteli ürünlerden. Kendi yemediğimizi başkasına vermeyiz. Vatandaşlarımıza katkımız olsun istedik, herkese yetecek kadar karpuzumuz vardı” dedi.