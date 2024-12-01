Adanalıları sıcak günler bekliyor

İHA

Ülke genelinde sıcaklıklarda düşüş yaşanırken Adana’da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlayacağı kaydedildi.

Detaylar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

BİR HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLDU

Tüm Türkiye'yi bir hafta önce etkisi altına alan soğuk hava en sıcak illerden biri olan Adana’da da bir hafta boyunca etkili oldu.

Hava sıcaklığı gündüz 12, gece ise 2 dereceye kadar düşmüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tahminlere göre bugünden itibaren hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaya kadar artacağı ön görülüyor.

SADECE BİR GÜNLÜK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kent genelinde hava sıcaklığı bugün gündüz 18, gece 5 derece olacak.

Hafta içi sadece Çarşamba günü ise havanın yağışlı olması sıcaklığın gündüz 15, gece ise 8 derece olacağı öngörülüyor.

Diğer günler ise hava sıcaklığının gündüz 19 geceleri ise 10 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.