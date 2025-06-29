Adıyaman'da apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'da Besni ilçesinin Hasan Tütün Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Selma K.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korku ve paniğin yaşandığı yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından alevlere müdahale edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI, DAİRE KÜLE DÖNDÜ

Ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da dumanların sardığı apartmandaki daire sakinlerini de tek tek tahliye etti.

Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında yangın söndürüldü. Olayda evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.