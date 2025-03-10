Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralandı

İHA
Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Sümer Caddesi’nde yolda yürüyen Mahmut T. (16), kimliği belirsiz bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
BIÇAKLANARAK GENÇ YARALANDI
Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Mahmut T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
Hastanede tedavi altına alınan Mahmut T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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