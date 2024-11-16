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İHA

Adıyaman'da Besni ilçesinin Kızılin köyü Fırat Havzası yakınlarındaki mağaraların bulunduğu bölgede çizgili sırtlan, tekne gezisi yapan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Fırat Nehri üzerinde tekne gezisi yapan vatandaşlar, kıyıda ilerleyen sırtlanı görünce ilk önce çok şaşırdı daha sonra cep telefonuyla bu anları kaydetti.

Görülmesi çok nadir olan sırtlan, mağaraların bulunduğu bölgede bir süre sonra gözlerden kayboldu.

DAHA ÖNCE DE BU BÖLGELERDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre ‘Nesli Tükenme Tehlikesi Altında' olduğu için korunması gereken türlerin ‘Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlanlar, daha önce de bu bölgelerde görülmüştü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sırtlanları görüntülemek için fotokapan kurmuştu.