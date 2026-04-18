Adıyaman'da lavabo giderine sıkışan kediye hassas müdahale

Adıyaman’da bir aileye ait kedi, evdeki lavabonun gider kısmına ayağını sıkıştırınca kısa süreli panik yaşandı.

Kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayan ev sahibi, çözümü gider kapağını sökmekte buldu.

Ayağına takılı kalan parça ile birlikte kediyi itfaiyeye götüren vatandaş, ekiplerden yardım istedi.

EKİPLERDEN TİTİZ MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, kedinin zarar görmemesi için dikkatli bir çalışma yürüttü. Kısa sürede yapılan müdahale ile minik hayvanın ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Başarılı operasyonun ardından kedi herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan sahibine teslim edildi. Olay, hayvanlara yönelik duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.