İHA

Adıyaman-Gölbaşı karayolundaki Besni yol ayrımı kavşağı, sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazalara sahne oluyor. Bu kritik sorunu yerinde incelemek amacıyla Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ve beraberindeki heyet bölgeyi ziyaret etti. Milletvekili Özhan, yolun aydınlatılmasıyla ilgili ihale sürecinin tamamlandığını ve çalışmaların 10 gün içinde başlayacağını duyurdu.

"YOLUN AYDINLATILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Milletvekili Hüseyin Özhan, yaptığı açıklamada kavşağın güvenli hale getirilmesi için vakit kaybına tahammül olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

Buradaki trafik sorununa çözüm üretmek için artık bekleyecek zamanımız yok. Öncelikle yolun aydınlatılması büyük önem taşıyor. Bu süreçte cep düzenlemesi, üst geçit veya battı-çıktı gibi alternatif çözümleri de değerlendireceğiz. Özellikle şehirlerarası otobüslerle Besni’ye gelen vatandaşlarımızın bu karanlık ve ıssız noktada ne kadar zorlandığını bizzat gözlemledik. Aydınlatma çalışmaları tamamlandığında, yolcuların güvenle bekleyebileceği alanlar da Besni Belediyemiz tarafından oluşturulacak.

"BİR AY İÇİNDE AYDINLATMA SORUNU ÇÖZÜLECEK"

Aydınlatma çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını belirten Özhan, süreci şöyle özetledi:

İhaleyi üstlenen firmadan 10 gün içinde çalışmalara başlayacağına dair söz aldık. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğüyle de kapsamlı görüşmeler yaptık. Bölge, bu sorunu çözmek adına gerekli talimatları almış durumda ve hızla harekete geçiyor. Aydınlatmayı yapacak firma ve Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliği içinde çalışarak, aydınlatma sisteminin nerelere ve nasıl yerleştirileceği konusunda ortak bir plan oluşturacak. Umuyorum ki bir ay gibi kısa bir süre içinde aydınlatma sorununu tamamen çözmüş olacağız. Bu ilk adımı tamamladıktan sonra, kavşakla ilgili uzun vadeli ve daha kapsamlı çözümler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Son olarak, yaşanan trafik kazalarının bir daha tekrarlanmamasını temenni eden Özhan, “İnşallah bu çalışmaların ardından buradaki acı haberlerin son bulmasını sağlarız. Bölge halkımıza bu konuda sabır ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.