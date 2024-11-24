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Adıyaman'da sağanak sonrası su baskını

Adıyaman'da sağanak sonrası su baskını Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Adıyaman'da etkili olan yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.