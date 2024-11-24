İHA
Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi..
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Adıyaman'da sağanak yağış olarak görüldü..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman il genelinde yaptığı uyarının ardından yağmur yağışı etkili oldu.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suya gömüldü.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
2. ve 3. Çevre yolunda yağışlar nedeniyle oluşan su birikintilerinin içinden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Trafik polisleri bölgede olumsuzluk yaşanmaması için uyarıda bulunurken, tıkanan alt yapıyı açmak için belediye ekipleri müdahalede bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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