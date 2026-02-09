Adıyaman'da sis: Uçak seferleri iptal

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara–Adıyaman uçak seferi iptal edildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ KRİTİK SEVİYEYE İNDİ

Kent genelinde etkili olan sisin görüş mesafesini ciddi oranda düşürmesi, hava trafiğinde güvenli iniş şartlarının oluşmasını engelledi. Bu durum üzerine planlanan seferin yapılamadığı bildirildi.

SEFERLER KARŞILIKLI İPTAL EDİLDİ

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, güvenlik gerekçesiyle Ankara’dan Adıyaman’a yapılması planlanan uçuş ile dönüş seferi karşılıklı olarak iptal edildi. Sisli havanın etkisini sürdürmesi halinde yeni iptallerin de yaşanabileceği belirtildi.