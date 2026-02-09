Eskişehir'de gençlerin radar ihlali pahalıya patladı

- Eskişehir'de iki genç, araçlarında çakarları yakarak sahte radar taklidi yaptı.
- Polis, gençlere toplam 173 bin 392 TL ceza kesti ve araçlarını bağladı.
- Şahıslar adli mercilere sevk edilecek.
Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, denetim yaptı.
5 Şubat tarihinde iki gencin sosyal medyada paylaştığı bir video, emniyet ekiplerince mercek altına alındı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ
Sosyal medyada ‘Eskişehir Çevreyolu Şehir Hastanesi yakınlarında iki genç sürücünün radar cihazı taklidi yaptığı' şeklinde yayımlanan videoya istinaden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme altına alındı.
Yapılan çalışmalar neticesinde; videodaki şahısların S.K ve İ.A olduğu tespit edildi.
173 BİN 392 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Mevzuatta belirtilen "ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesinden cezai işlem uygulandı.
Emniyet ekiplerince 173 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken araç, otoparka çektirildi.
Yakalanan şahısların adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.