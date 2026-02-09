Eskişehir'de gençlerin radar ihlali pahalıya patladı Kentte çevreyolu kenarında araçlarında bulunan çakarları yakarak sahte radar taklidi yapan iki genç, polis ekipleri tarafından yakalanırken toplamda 173 bin 392 TL idari para cezası kesilip, araçları bağlandı.