TOKİ'den bir müjde daha: 46 ilde satışa çıkacak! İşte tarihleri... Yüzyılın Konut Projesi'ne devam eden TOKİ, 500 bin konutun yanı sıra 46 ilde açık artırma yöntemi ile satışa yapacağını duyurdu.

Göster Hızlı Özet TOKİ, 46 ilde 460 gayrimenkulü 17-18 Şubat 2026 tarihleri arasında açık artırma ile satışa sunacak.

25 ilde konutlar %25 peşin 120 ay vade ile, 33 ilde iş yerleri ise %10 peşin 96-120 ay veya %30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'da fiziken yapılırken internet üzerinden de teklif verilebilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 460 gayrimenkulü, 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satışa sunacak. 25 İLDE KONUT Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli illerinde satışa sunulacak 87 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek. 33 İLDE İŞYERİ Ayrıca, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 373 iş yeri ise %10 peşin 96-120 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek. AÇIK ARTIRMA TAKVİMİ 2026 Açık artırma toplantısı, 1-228 arasındaki lotlar için 17 Şubat 2026 Salı, 229-460 arasındaki lotlar için 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek. İç Haber Haberleri İstanbul'da önce yağmur, sonra güneş: Hafta sonu zirve yapacak...

