Adıyaman'da telefon dolandırıcısı 40 bin euro ile yakalandı

İHA
Polis ekipleri telefon dolandırıcılarına göz açtırmıyor.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan H.D., isimli şahsın durumundan şüphelenilerek şahsın üst araması yapıldı.
40 BİN 700 EURO İLE YAKALANDI
Gerçekleştirilen aramalarda şahsın üzerinden 40 bin 700 Euro para olduğu tespit edildi.
Şahsın yapılan incelemelerinde paranın Kayseri’de ikamet eden S.S., isimli kişiden alındığı tespit edildi. H.D., isimli şahsın S.S’yi arayarak kendini polis- savcı olarak tanıttığı ve parayı da oradan aldığı anlaşıldı.
TUTUKLANDI
Paralara el konulurken gözaltına alınan H.D., isimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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