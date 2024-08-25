AFAD açıkladı: Karadeniz ve İç Anadolu’da sel meydana geldi AFAD, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarına müdahalelerin sürdüğünü bildirdi. Kırşehir’de bir kişi hayatını kaybetti, Kayseri’de ise sele kapılan kişinin aranmasına devam ediliyor.

İHA

Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana geldi.

AFAD ekiplerin müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

11 İLDE YAĞIŞ UYARISI SONLANDI

Ayrıca AFAD’dan yapılan açıklamada 11 il için yağış uyarısının sonlandırıldığı belirtilerek, “ Meteorolojiden alınan bilgiye göre sarı yağış uyarısı verilen Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sivas, Kayseri, Aksaray, Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin illerimizde yağış uyarısı sonlandırılmıştır. Samsun ve Ordu illerimizde turuncu yağış uyarısının sabah saat 08:00'e kadar devam etmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, SELE KAPILAN 1 KİŞİYİ İSE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde aşırı yağışlar sonucu heyelan meydana geldi.

Aşırı yağışlardan etkilenen ve mahsur kalan 8 araç ile 32 vatandaşın ise güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.

Meydana gelen heyelan sonucu dere yatağında 1 aracın sürüklendiği bilgisi alındı. Araç içinde olduğu değerlendirilen 1 vatandaşın bulunması amacıyla 150 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından çalışmalar ise devam ediyor.

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kırşehir’de ise sele kapılan bir kişi sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Sele kapılan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun’da aşırı yağışlardan etkilenen 150 tarım işçisi tedbir amacıyla güvenli alanlara alındı. Nevşehir'de ise sel ve su baskınlarından etkilenen 15 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)