Bursa'da 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

- Bursa İnegöl'de, 5 yıl hapis cezası ile aranan Murat D., polis tarafından yakalandı.
- Şüpheli, polis kontrolü sırasında etkisiz hale getirildi.
- Murat D.'nin uyuşturucu suçundan cezası olduğu tespit edildi.
Bursa'da, İnegöl ilçesi, Park Caddesi üzerinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.
UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polise zorluk çıkaran şüpheli, ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Yapılan kimlik tespitinde isminin Murat D. olduğu belirlenen şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda uyuşturucu suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı.
Murat D., polis ekiplerince gözaltına alındı.