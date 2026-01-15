Abone ol: Google News

Bursa'da 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

İnegöl ilçesinde hakkında uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan Murat D. (41) yakalanarak, gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 07:34
Bursa'da, İnegöl ilçesi, Park Caddesi üzerinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polise zorluk çıkaran şüpheli, ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Yapılan kimlik tespitinde isminin Murat D. olduğu belirlenen şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda uyuşturucu suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı.

Murat D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

