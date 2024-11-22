AFAD: Antalya genelinde 403 vatandaşımız tahliye edildi

İHA

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor...

Sıcaklıklarda yaşanan düşüş ile birlikte olumsuz hava koşullarının yaşandığı bir ilimiz de Antalya oldu.

Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkisini sürdürdü.

SU BASKINLARI ZORLU ANLAR YAŞATTI

Özellikle Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Su birikintilerinin fazla olduğu yollar ise trafiğe kapandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Kent genelinde etkili olan yağışlar sonrası oluşan selde bazı vatandaşlar mahsur kaldı ve kurtarılmayı bekledi.

AFAD, mahsur kalan vatandaşlara yönelik son durumu açıkladı.

403 VATANDAŞ KURTARILDI

AFAD’dan yapılan açıklamada, Antalya’da meydana gelen selde 403 vatandaşın mahsur kaldığı bölgelerden kurtarıldığı bildirilerek şu ifadelere yer verildi: