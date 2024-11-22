AFAD: Antalya genelinde 403 vatandaşımız tahliye edildi

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor...
Sıcaklıklarda yaşanan düşüş ile birlikte olumsuz hava koşullarının yaşandığı bir ilimiz de Antalya oldu.
Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkisini sürdürdü.
SU BASKINLARI ZORLU ANLAR YAŞATTI
Özellikle Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Su birikintilerinin fazla olduğu yollar ise trafiğe kapandı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Kent genelinde etkili olan yağışlar sonrası oluşan selde bazı vatandaşlar mahsur kaldı ve kurtarılmayı bekledi.
AFAD, mahsur kalan vatandaşlara yönelik son durumu açıkladı.
403 VATANDAŞ KURTARILDI
AFAD’dan yapılan açıklamada, Antalya’da meydana gelen selde 403 vatandaşın mahsur kaldığı bölgelerden kurtarıldığı bildirilerek şu ifadelere yer verildi:
Antalya ilimiz için yapılan turuncu yağış uyarısı sonrasında ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Antalya genelinde 403 vatandaşımız mahsur kaldığı bölgelerden tahliye edildi. An itibarıyla il genelinde toplam 89 ihbar alınmış olup, tüm ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Antalya ilimizde aşırı yağışlarla mücadele kapsamında 2 bin 389 personel, 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa görevlendirilmiştir. Yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.
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