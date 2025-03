AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2 YILDA 107 BİN DEPREM GERÇEKLEŞTİ

"Bunları biliyor musunuz?" başlığı altında yapılan paylaşıma göre; Türkiye’de her üç yılda bir 6 büyüklüğünde, her beş yılda bir 6 üzeri, her on yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor.

AFAD tarafından her yıl ortalama 24 bin depremin çözümü yapılırken, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana bu sayı 110 bine yaklaştı.

Yapılan paylaşımda yer alan videoda, "Asrın Felaketi"nden bu güne gerçekleşen deprem aktivitesi yer aldı.