Çanakkale'de arızalanıp sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda içinde 3 kişinin bulunduğu motor arızası yaparak sürüklenen özel tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 07:35
  • Çanakkale Boğazı'nda motor arızası yapan ve sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
  • Sahil Güvenlik ekipleri, yardım çağrısı üzerine olay yerine ulaşarak müdahale etti.
  • Tekne, başarılı bir operasyonla Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Eceabat ilçesi önlerinde içinde 3 kişi bulunan özel tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Olay yerine Sahil Güvenlik Botu KB-10 sevk edildi.

TEKNE KURTARILDI

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 3 kişi bulunan özel tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

