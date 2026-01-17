Çanakkale'de arızalanıp sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

- Çanakkale Boğazı'nda motor arızası yapan ve sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
- Sahil Güvenlik ekipleri, yardım çağrısı üzerine olay yerine ulaşarak müdahale etti.
- Tekne, başarılı bir operasyonla Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Eceabat ilçesi önlerinde içinde 3 kişi bulunan özel tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Olay yerine Sahil Güvenlik Botu KB-10 sevk edildi.
TEKNE KURTARILDI
Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 3 kişi bulunan özel tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.