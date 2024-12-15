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AFAD, Münbiç'te 1365 aileye gıda yardımı yaptı

AFAD, Münbiç'te 1365 aileye gıda yardımı yaptı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Münbiç şehrinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı yaptı.