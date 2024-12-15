AA & Ensonhaber
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine geri dönüşe başlayan Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını sağlamaları için Türkiye'de gelen yardımlar devam ediyor.
1365 AİLEYE GIDA YARDIMI
AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde yanlarında olmaya devam edildiği belirtilerek, AFAD insani yardım ekiplerinin, terör örgütünden temizlenen Münbiç merkezinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.
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