Afrika Kupası maçları ne zaman bitecek? Süper Lig’den hangi futbolcular gitti?

- Afrika Uluslar Kupası, Fas'ta düzenleniyor ve 18 Ocak 2026'da sona erecek.
- Süper Lig'den 21 futbolcu turnuvaya katılarak takımlarının kadro planlamalarını etkiliyor.
- Taraftarlar, futbolcuların Süper Lig'e dönüş tarihini merak ediyor.
Afrika futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası, Fas’ın ev sahipliğinde başladı.
35. kez düzenlenen turnuvada, Süper Lig ekiplerinden 21 futbolcu milli formalarıyla sahne alıyor.
Bu durum, ligdeki takımların kadro planlamalarını doğrudan etkilerken, futbolseverlerin de gözü turnuvaya çevrildi.
Taraftarlar turnuvanın bitiş tarihi ve futbolcuların Süper Lig’e dönüş zamanı konusunda bilgi arayışında.
Peki, Afrika Uluslar Kupası maçları ne zaman bitecek?
AFRİKA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Afrika futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası, Fas’ın ev sahipliğinde başladı. 35. kez düzenlenen turnuva, 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.
Kupada 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele ederek şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Peki, Süper Lig’den hangi oyuncular var?
SÜPER LİG’DEN HANGİ FUTBOLCULAR VAR?
Alanyaspor: Mounie (Benin), Maestro (Angola), Elia (D.Kongo).
Galatasaray: Jakobs (Senegal), Osimhen (Nijerya), Lemina (Gabon).
Başakşehir: Kemen (Kamerun), Operi (Fildişi Sahili).
Beşiktaş: Ndidi (Nijerya), Toure (Mali).
Fenerbahçe: Nene (Mali), En-Nesyri (Fas).
Göztepe: Olaitan (Benin), Miroshi (Tanzanya).
Kasımpaşa: Arous (Tunus), Ben Ouanes (Tunus).
Trabzonspor: Oulai (Fildişi Sahili), Onuachu (Nijerya).
Kocaelispor: Show (Angola).
Samsunspor: Ndiaye (Senegal).
Rizespor: Fofana (Fildişi Sahili).