İstanbullular dikkat! Bir metro istasyonu kapatıldı: İşte sebebi İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Şişhane İstasyonu, geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İşte sebebi…