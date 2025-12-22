Gıda, İlaç, Kozmetik… Hepsinde var! Kilosu 25 TL’den satılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Akseki ilçesinde defne yaprağı hasadı, orman köylülerinin en önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan izinler doğrultusunda, yaklaşık 3 bin dönümlük ormanlık alan üç bölgeye ayrılarak 3 yılda bir hasat gerçekleştiriliyor.

Köy sınırları içinde doğal ortamda kendiliğinden yetişen defne ağaçları, bu planlama sayesinde hem korunuyor hem de sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılıyor.

Hasat döneminde köylüler, gün doğmadan yola çıkıyor. Çoluk çocuk demeden dik yamaçlarda ve kayalık alanlarda defne yaprağı toplayan aileler, topladıkları ürünleri traktör römorklarına yükleyerek köy meydanında bir araya getiriyor.

Burada tartımı yapılan defne yaprakları, kilosu 25 liradan firmalara satılıyor ve işlenmek üzere İzmir’e gönderiliyor.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları, işlendikten sonra Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bölgedeki birçok ailenin yılın bu döneminde neredeyse tamamen defne kesimine yöneldiği belirtilirken, 5 kişilik bir ailenin hasat sezonunda ortalama 60 bin lira gelir elde ettiği ifade ediliyor.

Sinanhoca Mahalle Muhtarı Erol Büyükarslan, bölgedeki defne ağaçlarının kalite oranının yüksek olduğunu belirterek, Sinanhoca defnesinin Türkiye’nin en nitelikli ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

Büyükarslan, "Köylüler için önemli bir gelir kaynağı olan defne yaprağında geçen yıl 350 ton ile rekor kırmıştık. Bu sezon ise 150 ton defne yaprağı toplandı. Bunun nedeni ise bu yıl kesim yapılan bölmede defnenin daha az olmasından kaynaklandı.

Kilosunu da bu yıl çok iyi fiyata verdik. 25 liradan ihale ederek satışını gerçekleştirdik. Geçen yılda 19 lira 30 kuruştan satmıştık. Köy halkı bu yıl da çok iyi bir gelir elde etti. Defne, alıcı firmalar tarafından işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" dedi.

İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİSİNDE DE KULLANILIYOR

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de belediyeye ait özel ağaçlandırma sahalarının 1987’den bu yana koruma altında olduğunu, alanın üç bölgeye ayrılarak dönüşümlü kesim yapıldığını aktardı.

Defne yaprağının ilaç ve kozmetik sanayisinde yaygın kullanımı nedeniyle yöre halkı için sürdürülebilir bir gelir kapısı olduğu belirtildi.

Defne kesimiyle aile bütçesine katkı sağlayan köylülerden Hasan Hüseyin Arslan, köyde 70–80 ailenin her yıl dönüşümlü olarak kesime katıldığını ve işin zorlu koşullara rağmen vazgeçilmez bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Aroması güçlü olduğu için çoğunlukla kurutulmuş olarak kullanılan defne yaprağı, tanenler, flavonoidler ve uçucu yağlar gibi bileşenleriyle yalnızca mutfakta değil, çay, yağ ve doğal ürünlerde de değerlendiriliyor.