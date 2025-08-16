Abone ol: Google News

Afyonkarahisar'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. 150 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 10:01
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü Yapraklı mevkiindeki engebeli arazide, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

Bodur ağaçlık alanların bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞAMLARI DEVAM EDİYOR 

Yangında, yaklaşık 150 hektar otluk ve bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

