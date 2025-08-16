Afyonkarahisar'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü Yapraklı mevkiindeki engebeli arazide, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bodur ağaçlık alanların bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞAMLARI DEVAM EDİYOR
Yangında, yaklaşık 150 hektar otluk ve bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.