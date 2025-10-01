Afyonkarahisar'da hasat başladı! 7 tonluk hasat yüz güldürdü, kilosu 100 TL

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde üreticinin yüzünü güldüren balkabağı hasadı başladı. Kış aylarının severek tüketilen lezzetlerinden olan balkabağı fiyatıyla da üreticiyi mutlu etti.

7 tonluk hasatta hummalı çalışmalar devam ederken tarlada kilogramı 10 ile 15 lira arasında değişin balkabağı tezgahlarda 60 ila 100 TL arasında alıcı buluyor.

Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan bal kabağı, hem çorbasıyla hem de tatlısıyla pazarlarda büyük ilgi gören balkabağında geçen seneye göre düşük olan hasadın bu yıl fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdüğü kaydedildi.

DİLİM OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ

Şuhut ilçesinde üretici Mustafa Keskin, bu yıl ekimini yaptığı yaklaşık 7 ton balkabağının hasadına başladı. Verimin geçen yıla göre düşük olduğunu belirtirken, fiyatlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Tarlada kabak fiyatları 10-15 TL arasında değişirken, büyük kabaklar 60 ila 100 TL’den alıcı buluyor. Kabak alacaklara da uyarıda bulunan Keskin, “Kabak alacak kişinin dilim olmasına dikkat etmesi lazım. Kabağın içi turuncu, dışı beyaz olmalı; yeşile dönmemiş olmasına dikkat edilmeli” ifadeleriyle dikkat çekti.