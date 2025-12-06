Mersin’de yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama Mersin'de yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şahıs gözaltına alınırken, zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemede 826 milyon 758 bin 683 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Göster Hızlı Özet Mersin'de yapılan operasyonda yasa dışı bahis çetesi çökertildi.

16 kişi gözaltına alınırken, hesaplarda 826 milyon liralık işlem bulundu.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takipli çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. 826 MİLYON LİRALIK YASA DIŞI BAHİS AĞI ÇÖKERTİLDİ Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira tutarında yasa dışı bahis kaynaklı işlem hacmi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı

Antalya'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu