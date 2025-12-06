Kayseri'de iş arkadaşı tarafından evde ölü bulundu Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs beraber yaşadığı iş arkadaşı tarafından evde ölü bulundu.

Göster Hızlı Özet Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde K.D., iş arkadaşı tarafından evde ölü bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.D.'nin öldüğünü tespit etti.

Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Fikir Sokak'ta bulunan bir binada meydana gelen olayda, K.D. beraber yaşadığı iş arkadaşı tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu. YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ANLAŞILDI İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede K.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından K.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

