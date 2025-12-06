Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı genç öldü

- Afyonkarahisar'da lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki genç öldü.
- M.D, Eşrefpaşa Mahallesi'nde raylardan geçerken kazaya uğradı.
- Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Afyonkarahisar'dan Sülün Tren İstasyonu'na hareket eden lokomotif, Eşrefpaşa Mahallesi'nde raylardan karşıya geçmeye çalışan M.D'ye (16) çarptı.
16 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.