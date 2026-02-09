Afyonkarahisar'da metan gazı patlaması: 2 yaralı

- Afyonkarahisar'da metan gazı patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, depolama alanında hasar oluştu.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar merkez Veysel Karani Mahallesi'ndeki tesiste metan gazının işlenip depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 YARALI
Patlamada tesis çalışanı 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Patlama nedeniyle gazın depolandığı alanda hasar meydana geldi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.