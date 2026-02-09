Abone ol: Google News

Afyonkarahisar'da metan gazı patlaması: 2 yaralı

Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren katı atık bertaraf tesisinde metan gazı patlaması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Gazın depolandığı alanda maddi hasar meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 23:18
Afyonkarahisar merkez Veysel Karani Mahallesi'ndeki tesiste metan gazının işlenip depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

Patlamada tesis çalışanı 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle gazın depolandığı alanda hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

