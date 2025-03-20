Afyonkarahisar'da simülasyon aracıyla emniyet kemeri eğitimi

İHA

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Meydanı’nda çocuklara ve gençlere trafik kurallarının önemini anlatarak bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Trafik güvenliğinin hayat kurtardığını vurgulayan ekipler, gençlerin sorularını yanıtlayarak merak ettikleri konulara açıklık getirdi. Ayrıca, meydana kurulan simülasyon aracıyla emniyet kemerinin hayati önemi uygulamalı olarak gösterildi.

EMNİYET KEMERİ, ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 45 AZALTIYOR

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Emniyet kemeri kullanımı, kazalarda ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azaltmaktadır” ifadelerine yer verildi.