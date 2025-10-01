Ağaçların tepesinde yetişiyor: Kilosu 7 bin TL…

Rize’nin yüksek rakımlı yaylalarında bu yıl karakovan balı hasadı gerçekleştirildi.

Yerden metrelerce yükseklikteki ağaç tepelerine kurulan kovanlarda el değmeden üretilen bal, kalite ve rakım farkına göre kilosu 7 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.

Arıcılar, rekoltenin bu yıl beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, yeni sezon ballarını satışa çıkardı.

Bölgede ünlü Anzer Balı ise kilogram fiyatı 6 bin TL olarak belirlendi. Karakovan balları, hem lezzeti hem de üretim yöntemindeki zorluk nedeniyle yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

İHA'da yer alan habere göre, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde arıcılık yapan Mustafa Memoğlu, karakovan balının üretim sürecini anlattı.

Memoğlu, balın ilkbaharda hazırlanan kovanda ağaçların tepe kısmına yerleştirildiğini ve tamamen el değmeden üretildiğini vurguladı. Memoğlu, süreci şöyle özetledi:

“Atölyede kütüğü oyar içini yaparız, getirir ağaçların kafasına koyarız. Ondan sonra oğul gelir Mart, Nisan, Mayıs aylarında içerisine yerleşir. Sonrasında arı orada bildiği gibi balını yapar. Kesinlikle biz ona herhangi bir katkı maddesi, şeker, mum hiç bir şey koymayız. Ne varsa doğada arı onları toplar, nektarı toplar, balını yapar. Sonrasında biz gider o karakovanımızı sağarız”

ANZER BALI'NA GÖNDERMEDE BULUNDU

Mustafa Memoğlu, bölgedeki bal çeşitlerinin kalitesine dikkat çekti ve sadece bir yaylanın balının öne çıkarılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Memoğlu, “Hasata başladık, bu yıl rekolte çok güzel. Bu sene bal iyi gidiyor. Bu Türkiye genelinde de iyi. Yalnızca bizim Ayder Yaylası’nda da değil, Kaçkar Dağlarında, her tarafta iyi. Hacettepe Üniversitesi’nden bir profesör kalkıyor Rize’nin bir yaylasına çıkıyor. ‘Rize’nin bu yaylasının balı şifadır, 2 bin 500 tür çiçek var’ diyor. Ama bir yaylayı diyor. Bu böyle değil. Rize dediğin zaman Kaçkar Dağları’nın hepsi aynıdır. Florası, çiçeği, her şeyi aynı. Önemli olan rakımdır. Deremezra, Sırt Yayla, Ceymakçur Yaylası, Kavron Yaylası, her taraf aynıdır. Tek bir tarafa odaklanmamak lazım” diye konuştu.