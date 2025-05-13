Ağrı'da hırsızlık suçlarından aranan 12 hükümlü yakalandı

İHA

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nisan ve mayıs aylarında il genelinde haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

YAKALANAN HÜKÜMLÜLERİN TOPLAM CEZASI 59 YILI AŞTI

Yapılan çalışmalarda il merkezinde hırsızlık suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün, Patnos ilçesinde ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Yakalanan hükümlülerin toplamda 59 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.