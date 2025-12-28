Ağrı'da kar yolları kapattı: Ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Akyumak köyünde yaşayan 71 yaşındaki hipertansiyon hastası, yoğun kar nedeniyle ulaşılamayan bölgede yardım bekledi.
- Sağlık ekipleri ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla kaplı yolların açılması için seferber oldu.
- Yol açıldıktan sonra hasta ambulansla hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.
Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akyumak köyünde yaşayan 71 yaşındaki hipertansiyon hastası Hakkı G., gece saatlerinde rahatsızlandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapalı olması sebebiyle hastaneye götürülemeyen hastanın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
SAĞLIK EKİPLERİ YOLDA MAHSUR KALDI
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kapanan yol nedeniyle bir süre ilerleyemeyerek mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine Ağrı İl Özel İdaresine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan çalışmalarla yol açılarak ambulansın köye ulaşması sağlandı.
Köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan hasta, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.