İzmir’de yılbaşı gecesi su kesintisi yapılmayacağı açıklandı

- İzmir'de 13 ilçede her gün uygulanan su kesintileri, yılbaşı gecesi için bir günlüğüne durdurulacak.
- Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos'ta başlayan kesintiler, başlangıçta 3 günde bir, daha sonra ise her gün olacak şekilde planlanmıştı.
- 31 Aralık gecesi 23.00 ile 05.00 arasında su kesintisi yapılmayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İzmirlilere yılbaşı müjdesi...
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yeni bir açıklama yapıldı.
YILBAŞINDA SU KESİNTİSİ YOK
Açıklamaya göre; Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilen planlı kesintilerin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi.
HER GÜN UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTI
Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellenmişti.