Kritik 48 saat: Bolu, Düzce, Zonguldak, Kastamonu..."40 santimi bulacak"

Kış şartları yurdun kuzeyinde etkisini artırıyor.

Yapılan son hava tahminlerine göre Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop için kritik bir 48 saatlik sürece girildi.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte kuvvetli kar yağışının, bu illerin özellikle rakımı yüksek kesimlerinde etkili olması öngörülüyor.

7 İLDE DİZ BOYU KAR

Hava Forum'a göre söz konusu bölgelerde yer yer 40 santimetreyi bulan kar örtüsü oluşabilir.

Paylaşımda, "Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un rakımı yüksek yerlerinde önümüzdeki 48 saat içinde yer yer 40 santimetre kar örtüsü oluşabilir. Beyaz güzellik şova başlıyor." denildi.

Yağışın zaman zaman yoğunlaşmasıyla birlikte tipi ve görüş mesafesinde ciddi düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor.