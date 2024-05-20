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Ağrı’da yola çıkan inek kazaya neden oldu: 6 yaralı

Ağrı’da yola çıkan inek kazaya neden oldu: 6 yaralı Ağrı’da seyir halindeyken önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı. Ağaca çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı.