Aile Kart nedir, kimler alabilir? İşte başvuru şartları ve şifre alma işlemleri

Sosyal yardımları vatandaşlara daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırmak için Aile Kart uygulaması devreye alındı.

Dijital Türkiye vizyonu kapsamında hayata geçirilen sistem, sosyal desteklerin tek bir kart üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, devlet tarafından sunulan nakit destekleri, sosyal yardımları ve çeşitli ödemeleri Aile Kart aracılığıyla alabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde sosyal yardım süreçlerinin artık çok daha hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu olacağı vurgulandı.

Peki, Aile Kart başvurusu nasıl yapılır? Kimler alabilir? İşte detaylar…

AİLE KART KİMLERE VERİLİYOR?

Aile Kart uygulaması, doğum yardımı desteğinden faydalanan anneler için hayata geçti.

doğum yapan her anne, çocuk sayısına göre belirlenen tutarda ödemeleri artık bu kart üzerinden alabiliyor.

Kart, yalnızca annenin adına düzenleniyor ve tüm ödemeler doğrudan karta yatırılıyor. Bu sayede anneler, maddi desteklere daha hızlı, güvenli ve dijital bir şekilde ulaşabilecek.

AİLE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Kart almak isteyen vatandaşların, öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na doğum yardımı başvurusu yapmaları gerekiyor.

Başvuru işlemleri iki farklı yöntemle tamamlanabiliyor:

* e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapmak,

* Bakanlığın il/ilçe müdürlüklerine şahsen giderek işlem gerçekleştirmek.

Başvuru onaylandıktan sonra, hak sahipleri en yakın Halkbank şubesine giderek kartlarını teslim alabiliyor.

Teslim işleminin ardından doğum yardımı ödemeleri her ay düzenli olarak Aile Kart’a yatırılıyor.

Bu yeni sistem sayesinde anneler, devletin sunduğu maddi desteklere tek bir kart üzerinden, hızlı ve güvenli biçimde ulaşabiliyor.

Yetkililer, ilerleyen dönemde Aile Kart’ın diğer sosyal yardımlarla da entegre edilerek kapsamının genişletileceğini belirtiyor.

Aile Kart şifre alma adımları:

1. Telefonunuzun mesaj bölümüne büyük harflerle “ŞİFRE” yazın.

2. Boşluk bırakın ve kartınızın son 6 hanesini ekleyin.

3. Yeniden boşluk bırakın ve kartın arka yüzündeki 3 haneli CVV kodunun ilk 2 hanesini yazın.

4. Oluşturduğunuz bu mesajı 3404 numarasına gönderin.

Telefonunuza kısa süre içinde geçici bir şifre gönderilecektir. Bu şifreyi 7 gün içerisinde ATM üzerinden değiştirerek kalıcı hale getirebilirsiniz.