TOKİ Gümüşhane kurası CANLI İZLE | Kura saati ve sonuçlar…

- TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gümüşhane'de yapılacak 940 konut için kura çekimi 12 Ocak'ta saat 10.00'da yapılacak.
- Kura çekimi, Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.
- Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını TOKİ'nin resmi kanallarından öğrenebilecek.
Türkiye genelinde hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konut çalışmalarında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Gümüşhane’de yapılacak TOKİ konutları için başvuruda bulunan vatandaşların heyecanla beklediği süreçte önemli bir aşamaya gelindi.
Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek.
Başvuru yapan binlerce kişi, kura çekiminin ayrıntılarını merak ediyor.
Peki, TOKİ Gümüşhane kura çekimi saat kaçta yapılacak? Nereden izlenir?
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE