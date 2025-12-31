AJet iptal edilen seferler 31 Aralık 2025: 42 sefer iptal edildi Beklenen olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. AJet, meteorolojik riskler nedeniyle 31 Aralık tarihinde planlanan toplam 42 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.