AJet iptal edilen seferler 31 Aralık 2025: 42 sefer iptal edildi

- AJet, 31 Aralık 2025 tarihinde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 42 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
- Yolcuların seyahat planlarını güncel bilgilere göre düzenlemeleri önerildi.
- Uçuşların son durumu, AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebilir.
Beklenen kötü hava koşulları hava ulaşımını etkilemeye devam ediyor.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X üzerinden yaptığı açıklamada, 31 Aralık tarihine yönelik önemli bir duyuruda bulundu.
Yeşilkaya, yurdun doğu ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı 42 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.
İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR
Açıklamada, yolcuların seyahat planlarını güncel bilgilere göre düzenlemeleri gerektiği vurgulanırken, uçuşların son durumu hakkında detaylı bilginin AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebileceği ifade edildi.
31 Aralık 2025 AJet iptal edilen uçuşlar için tıklayınız