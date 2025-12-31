31 Aralık THY iptal edilen uçuşlar: Hangi seferler iptal edildi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılın son gününde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları, hava ulaşımında aksamalara yol açtı.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, doğu ve iç bölgelerde beklenen hava muhalefeti nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

61 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, uçuş güvenliğinin her zaman öncelik olduğu vurgulanırken, yolcuların sefer durumları ile bilet değişikliği ve iade gibi işlemlerini THY’nin resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebileceği belirtildi.

Türk Hava Yolları, hava koşullarının seyrine göre yeni düzenlemelerin yapılabileceğini ifade ederek, yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

31 Aralık 2025 THY iptal edilen uçuşlar için tıklayınız



