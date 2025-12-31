Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor

- Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
- Çocuklar ve aileleri kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.
- Belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalara başladı.
Kahramanmaraş'ta yağış nedeniyle parklar, caddeler, sokaklar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
KAR KEYFİ SOKAKLARA TAŞTI, EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle sokağa çıkarak kar topu oynadı.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Trafik polisleri ise sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.