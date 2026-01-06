AJet’ten dev kampanya: Yurt dışı biletlerini 9 dolara indirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin uygun fiyatlı hava yolu markalarından AJet, yeni yıla iddialı bir kampanyayla giriş yaptı.

Şirket, yurt dışı seyahat etmek isteyen yolcular için tüm dış hat uçuşlarını kapsayan 9 dolar ve eurodan başlayan indirimli bilet satışını başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre AJet, 34 ülkede 59 farklı destinasyona gerçekleştirdiği seferlerde geçerli olacak kampanyayla seyahatseverlere bütçe dostu bir alternatif sunuyor.

Bugün saat 11.00’de başlayan indirimli bilet satışı, yarın saat 23.59’a kadar devam edecek.

HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya kapsamında satışa sunulan biletler, 10 Ocak – 12 Mart tarihleri arasında yapılacak uçuşlarda kullanılabilecek. Sınırlı kontenjanla sunulan fırsatta toplam 85 bin koltuk yolcular için erişime açıldı.

Ek hizmet olarak, 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan Basic bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek.